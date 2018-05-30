В Україні подорожчали квитки на поїзди

З 30 травня "Укрзалізниця" підняла ціни на проїзд у пасажирських поїздах. Як анонсували раніше, вони зросли на 12%.

Про це прес-служба "Укрзалізниці" підтвердила в коментарі "УНІАН".

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Індексація тарифів на 12%, починаючи з цієї доби, почалася. На всі напрямки,

– повідомили в компанії.

Для прикладу, квиток на потяг №091, сполученням "Київ - Львів", раніше вартував 447 гривень 65 копійок, а після подорожчання його ціна зросла до 522 гривень 21 копійки (569 гривень 64 копійок у неділю).

Зазначимо, що другий етап підвищення цін (також на 12%) розпочнеться з 1 жовтня. Загалом у 2018 році індексація складе 25%.



Так змінилися тарифи на проїзд залізницею (порівняння цін на прикладі деяких поїздів)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" декілька разів переносила дату початку підвищення тарифів. Спочатку ціни на залізничні перевезення мали зрости з 1 квітня, проте 2 квітня тарифи все ще залишалися без змін, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури України перебував на розгляді у причетних міністерствах і відомствах. Пізніше в "Укрзалізниці" анонсували подорожчання після травневих свят, а згодом – до 20 травня.