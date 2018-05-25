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"Укрзалізниця" запускає поїзд, який з'єднає Кременчук з Прикарпаттям

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"Укрзалізниця" запускає поїзд, який з'єднає Кременчук з Прикарпаттям / Фото з відкритих джерел

Із 16 червня мешканці центральної України зможуть дістатися до Львова та Прикарпаття без пересадок. Поїзд Київ – Івано-Франківськ, Ворохта вирушатиме з Кременчука. Він курсуватиме через день по парних числах у напрямку Ворохти, по непарних – у напрямку Кременчука.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

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"Завдяки новому, подовженому маршруту поїзд з'єднає Кременчук із Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом та рекреаційною зоною українських Карпат. Також залізничне сполучення із Західною Україною отримають мешканці прилеглих районів та міст Хорол, Ромодан, Бориспіль та інших", – прокоментував в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Поїзд вирушатиме з Кременчука о 13:40, прибуватиме до Києва о 19:50. З Києва поїзд відправлятиметься о 20:19, до Львова прибуватиме о 06:10, до Івано-Франківська – о 08:55, до Ворохти – об 11:58.

У зворотному напрямку з Ворохти поїзд вирушатиме о 13:50, з Івано-Франківська – о 17:01, зі Львова – о 19:45, у Київ прибуватиме о 06:12, у Кременчук – о 12:10.

Теги: Новини України Новини Кременчука Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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