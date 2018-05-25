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"Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Кременчуг с Прикарпатьем

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"Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Кременчуг с Прикарпатьем / Фото из открытых источников

С 16 июня жители центральной Украины смогут добраться до Львова и Прикарпатья без пересадок. Поезд Киев – Ивано-Франковск, Ворохта будет отправляться из Кременчуга. Он будет курсировать через день по четным числам в направлении Ворохты, по нечетным – в направлении Кременчуга.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

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"Благодаря новому, удлиненному маршруту поезд соединит Кременчуг с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском и рекреационной зоной украинских Карпат. Также железнодорожное сообщение с Западной Украиной получат жители близлежащих районов и городов Хорол, Ромодан, Борисполь и других", – прокомментировал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Поезд будет отправляться из Кременчуга в 13:40, прибытие в Киев в 19:50. Из Киева поезд будет отправляться в 20:19, во Львов будет прибывать в 06:10, в Ивано-Франковск – в 08:55, в Ворохту – в 11:58.

Обратно из Ворохты поезд будет отправляться в 13:50, из Ивано-Франковска в 17:01, из Львова – в 19:45, в Киев прибывает в 06:12, в Кременчуг – в 12:10.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Кременчуга
Источник: 24 Канал
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