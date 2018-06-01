"Укрзализныця" второй раз за неделю подняла цены на билеты

С началом лета "Укрзализныця" сделала неприятный подарок украинским пассажирам.

С наступлением летнего сезона билеты на поезда в Украину подорожали на 6%.

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Это изменение было ожидаемым, ведь компания регулярно повышает или снижает цену на проезд в зависимости от календарного периода, информирует профильное издание "ЦТС".

Коэффициент 1,07 к базовой ставке тарифа, который вступил в силу с июня, будет действовать до конца августа. С сентября цены на железнодорожные билеты снова снизятся.

Напомним, что 30 мая состоялось анонсированное "Укрзализныцей" подорожание цен на билеты сразу на 12%. Следующее такое повышение запланировано на 1 октября.