"Укрзалізниця" вдруге за тиждень підняла ціни на квитки

З початком літа "Укрзалізниця" зробила неприємний подарунок українським пасажирам.

З настанням літнього сезону квитки на потяги в Україні здорожчали на 6%.

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Ця зміна була очікуваною, адже компанія регулярно підвищує або знижує ціну на проїзд залежно від календарного періоду, інформує профільне видання "ЦТС".

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який вступив в силу з червня, діятиме до кінця серпня. З вересня ціни на залізничні квитки знову знизяться.

Нагадаємо, що 30 травня відбулось анонсоване "Укрзалізницею" подорожчання цін на квитки одразу на 12%. Наступне таке підвищення заплановане на 1 жовтня.