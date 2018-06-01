"Укрзалізниця" вдруге за тиждень підняла ціни на квитки
З початком літа "Укрзалізниця" зробила неприємний подарунок українським пасажирам.
З настанням літнього сезону квитки на потяги в Україні здорожчали на 6%.
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Ця зміна була очікуваною, адже компанія регулярно підвищує або знижує ціну на проїзд залежно від календарного періоду, інформує профільне видання "ЦТС".
Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який вступив в силу з червня, діятиме до кінця серпня. З вересня ціни на залізничні квитки знову знизяться.
Нагадаємо, що 30 травня відбулось анонсоване "Укрзалізницею" подорожчання цін на квитки одразу на 12%. Наступне таке підвищення заплановане на 1 жовтня.
Джерело: 24 Канал
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