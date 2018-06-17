"Якість проїзду стала гіршою": пасажирів потягу "Херсон-Київ" обурила подорож із пригодами

У мережі оприлюднили фото скарги, яку колективно написали пасажири потягу "Херсон-Київ", який курсував за маршрутом 15 червня. Люди обурені підняттям цін на перевезення, яке не супроводжується покращенням якості проїзду.

Так, у купейних вагонах не працювала вентиляційна система, а вагітній жінці, якій раптово стало погано, до кінця проїзду так і не викликали лікарів, інформує на своїй сторінці у Facebook Валерій Гурківський.

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З 1 червня підвищили вартість проїзду, тепер квиток в купе коштує 421 гривню, але якість обслуговування стала гіршою. Так, у 12 та 13 вагонах не працювала система вентиляції. У вагонах було дуже жарко. Люди до другої години ночі не спали, стояли біля відкритих вікон,

– скаржиться чоловік.

Окрім цього, пасажир додав, що вагітній жінці у потязі стало погано, але допомоги їй так ніхто і не надав.

"У 12 вагоні вагітній жінці стало погано, на вимогу пасажирів бригадир поїзду пересилив її в інший вагон. До кінця поїздки лікаря так і не знайшли для надання медичної допомоги цій жінці. У цих вагонах їхало багато маленьких дітей, їм було жарко, вони всю дорогу плакали", – написав Гурківський.

Чоловік зазначив, що пасажири колективно написали скаргу міністру транспорту і додав світлини із документом.

Нагадаємо, що 30 травня відбулось анонсоване "Укрзалізницею" подорожчання цін на квитки одразу на 12%. Наступне таке підвищення заплановане на 1 жовтня.