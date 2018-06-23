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"Не галюциногенні": журналіст показав, що дивне можна побачити у вагоні "Укрзалізниці"

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Плацкарт "Укрзалізниці" (ілюстративне фото)
Плацкарт "Укрзалізниці" (ілюстративне фото) / Соцмережі

У одному із плацкартних вагонів потягу сполученням Кременчук – Ворохта виросли справжнісінькі гриби. Помітити їх можна прямісінько під сидінням.

Про це написав журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook і опублікував відповідні фото.

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"Вагон поїзда №143\144 сполученням Кременчук – Ворохта міг би зацікавити відповідні органи, якщо б замість звичайних грибів там вирощували галюциногенні. Але поки що кременчуцькі провідники почали вирощувати звичайні гриби у плацкарті", – зауважив він.

Укрзалізниця, гриби, потяг, Рудоманов, Кременчук, Ворохта
У одному із вагонів "Укрзалізниці" виросли гриби 

Крім того, представник ЗМІ попросив пасажирів не соромитися вимагати книгу скарг та дублювати скаргу на гарячі лінії, якщо виникають певні проблеми.

Укрзалізниця, гриби, потяг, Рудоманов, Кременчук, Ворохта
Гриби можна побачити прямісінько під сидінням плацкарту 

"Саме за скаргам можна знайти критичні точки в обслуговуванні пасажирів", – пояснив Олександр Рудоманов.

До слова, нещодавно у потязі "Укрзалізниці" з Києва до Чернівців проїхалася волонтерка "Корпусу миру" зі США Кеті Джонс. За її словами, "це складно описати".

Теги: Новини України Скандал залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 канал
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