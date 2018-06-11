Американка проїхалась у поїзді "Укрзалізниці" і поділилася враженнями: "Це складно описати"

Волонтерка "Корпусу миру" зі США Кеті Джонс скористалася послугами "Укрзалізниці", а саме здійснила поїздку у поїзді, що прямував з Києва до Чернівців. Американку вразили умови української залізниці, тож своїми емоціями Джонс поділилася у відеоблозі.

Відеоблог опублікувало видання "Радіо Свобода" в Facebook.

"Це вагон третього класу (плацкарт). Тут, як у купе, але без стін і дуже спекотно. І ніби пахне ногами. Але все не так погано", – зазначила американська волонтерка, яка їхала на верхній полиці.

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"Тільки-но ви потрапляєте сюди, вам бажано застелити своє ліжко, тому що це зробити буде складніше, коли всі прийдуть і сядуть на нижній полиці", – порадила Джонс.

Вона також показала туалет і зазначила, що в ньому "заважає запах". Сам залізничний вагон американка описала, як лабіринт з рук і ніг.

Це складно описати, але спати в одному вагоні з приблизно 60 людьми – це, безперечно, досвід. Поїздка не була б такою поганою, якщо б вони просто ввімкнули кондиціонер. У цих вагонах дуже спекотно. У цілому третій клас не такий вже й поганий,

– резюмувала волонтерка.