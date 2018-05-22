В "Укрзалізниці" назвали термін, коли повністю оновлять пасажирські вагони

Минулого року в "Укрзалізниці" придбали 50 нових вагонів, цього року в планах – закупити ще 54 пасажирські вагони. На капітально-відновлювальний ремонт цього року мають зайти 150 вагонів. Маже 50 із них – уже відремонтовано.

Про це в інтерв'ю сайту "24" розповів директор із економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

За словами топ-менеджера, оновлені вагони – майже як нові. У них замінено майже все, пересічний пасажир в більшості випадків за рівнем комфорту не відрізняє капітально відремонтовані вагони від нових. Але зважаючи на різницю між виготовленням нових вагонів і реконструкцією старих, уточнив він, "Укрзалізниця" більше модернізує. В тому числі і через те, що кількість нових вагонів, які можуть бути виготовлені в Україні – досить обмежена.

А нам необхідно замінити досить велику кількість рухомого складу для того, щоб не допустити подальше зменшення експлуатаційного парку пасажирських вагонів. Щоб не скорочувати об'єми перевезень – ми йдемо на реконструкцію. Але паралельно розвиваються і потужності національних виробників. Розраховуємо, що упродовж 4-5 років оновимо фактично весь наш пасажирський рухомий склад,

– зазначив Рязанцев.

Фінансовий директор "Укрзалізниці" також запевнив, що регулярно користується послугами залізниці, тому бачить картину – скільки трапляється старих вагонів, скільки нових.

"За 2017-2018 роки ми 15 відсотків рухомого складу оновимо. За наступні роки – нарощуватимемо темпи, збільшимо кількість модернізованих і реконструйованих вагонів. І за 4-5 років досягнемо фактично повної заміни. Це означає, що пасажири як страшний сон забудуть про існування вагонів без кондиціонерів або туалети з викидами на колії. Це вони надалі бачитимуть лише в музеях", – переконаний Рязанцев.

Детальніше про зміни в пасажирському обслуговуванні від "Укрзалізниці" читайте у інтерв'ю: Фінансовий директор "Укрзалізниці": "совкові" поїзди відходять у минуле