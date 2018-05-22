В "Укрзализныце" назвали срок, когда полностью обновят пассажирские вагоны

В прошлом году в "Укрзализныце" приобрели 50 новых вагонов, в этом году в планах – закупить еще 54 пассажирских вагона. На капитально-восстановительный ремонт в этом году должны зайти 150 вагонов. Мажет 50 из них – уже отремонтированы.

Об этом в интервью сайту "24" рассказал директор по экономике и финансам ОАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

По словам топ-менеджера, обновленные вагоны – почти как новые. В них заменено почти все, рядовой пассажир в большинстве случаев по уровню комфорта не отличает капитально отремонтированые вагоны от новых. Но несмотря на разницу между изготовлением новых вагонов и реконструкцией старых, уточнил он, "Укрзализныця" больше модернизирует. В том числе и потому, что количество новых вагонов, которые могут быть изготовлены в Украине – достаточно ограничено.

А нам необходимо заменить достаточно большое количество подвижного состава для того, чтобы не допустить дальнейшее уменьшение эксплуатационного парка пассажирских вагонов. Чтобы не сокращать объемы перевозок – мы идем на реконструкцию. Но параллельно развиваются и мощности национальных производителей. Рассчитываем, что в течение 4-5 лет обновим фактически весь наш пассажирский подвижной состав,

– отметил Рязанцев.

Финансовый директор "Укрзализныци" также заверил, что регулярно пользуется услугами железной дороги, поэтому видит картину – сколько попадается старых вагонов, сколько новых.

"За 2017-2018 года мы 15 процентов подвижного состава обновим. За последующие годы – будем наращивать темпы, увеличим количество модернизированных и реконструированных вагонов. И за 4-5 лет достигнем фактически полной замены. Это означает, что пассажиры как страшный сон забудут о существовании вагонов без кондиционеров или туалетов с выбросами на пути. Это они в дальнейшем будут видеть только в музеях", – убежден Рязанцев.

Подробнее об изменениях в пассажирском обслуживании от "Укрзализныци" читайте в интервью: Финансовый директор "Укрзализныци": "совковые" поезда уходят в прошлое