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Американка проехалась в поезде "Укрзализныци" и поделилась впечатлениями: "Это сложно описать"

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Американка поделилась впечатлениями от поездки в украинском поезде
Американка поделилась впечатлениями от поездки в украинском поезде / Скриншот из видео

Волонтер "Корпуса мира" из США Кэти Джонс воспользовалась услугами "Укрзализныци", а именно совершила поездку в поезде, следовавшем из Киева в Черновцы. Американку поразили условия украинской железной дороги, поэтому своими эмоциями Джонс поделилась в видеоблоге.

Видеоблог опубликовало издание "Радио Свобода" в Facebook.

"Это вагон третьего класса (плацкарт). Здесь, как в купе, но без стен и очень жарко. И будто пахнет ногами. Но все не так плохо", – отметила американская волонтерка, которая ехала на верхней полке.

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"Как только вы попадаете сюда, вам желательно застелить свою кровать, потому что это сделать будет сложнее, когда все придут и сядут на нижней полке", – посоветовала Джонс.

Она также показала туалет и отметила, что в нем "мешает запах". Сам железнодорожный вагон американка описала, как лабиринт с рук и ног.

Это сложно описать, но спать в одном вагоне с приблизительно 60 людьми – это, бесспорно, опыт. Поездка не была бы такой плохой, если бы они просто включили кондиционер. В этих вагонах очень жарко. В целом третий класс не такой уж и плохой,
– резюмировала волонтер.

 

Теги: Новости США Новости Украины Транспорт Волонтеры железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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