"Укрзалізниця" витратила близько 16 мільйонів гривень через вандалів

"Укрзалізниця" за 6 років витратила на на позапланові ремонти поїздів, пов’язані з актами вандалізму та втручанням сторонніх осіб, близько 16 мільйонів гривень.

Про це інформує прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

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За час експлуатації швидкісних поїздів, з 2012-го по червень 2018 року включно, загальні витрати на позапланові ремонти поїздів, пов’язані з актами вандалізму та втручанням сторонніх осіб, склали близько 16 мільйонів гривень. Так, збитки від пошкодження зовнішнього обладнання швидкісних поїздів корейського та вітчизняного виробництва за вказаний період становлять 12,4 мільйони гривень,

– йдеться у повідомленні.

Також у підприємстві порахували сумарні витрати на на усунення пошкоджень електропоїздів через зіткнення зі сторонніми предметами, особами та тваринами, які знаходилися на коліях, а також – на усунення графіті. Ця сума склала понад 3 мільйони гривень.