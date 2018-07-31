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В Украине могут ввести уголовную ответственность за закупки в России: предложение Турчинова

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Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за закупки в России
Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за закупки в России / Главком

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за государственные закупки в России. В частности, глава СНБО раскритиковал скандал с наградными значки, которые "Укрзализныця" закупила у российской компании.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что Турчинов также выступил за уголовную ответственность для конкретных людей, которые занимаются закупками у российских компаний.

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Это просто позор. Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора,
– заявил секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул, что Украина не должна покупать у России то, что может производиться внутри страны.

Напомним, накануне стало известно, что "Укрзализныця" заказала у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на сумму 77 тысяч 856 гривен.

Впоследствии исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что приостановил закупку российских значков "Почетный железнодорожник".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Новости России Украина – Россия Новости политики Александр Турчинов Укрзализниця СНБО
Источник: 24 Канал
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