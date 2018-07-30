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Глава "Укрзализныци" объяснил ситуацию с закупкой российских наградных значков

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Кравцов заявил, что приостановил закупку российский почетных наград
Кравцов заявил, что приостановил закупку российский почетных наград / Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что приостановил закупку российский нагрудных значков "Почетный железнодорожник" и прокомментировал ситуацию с их закупкой.

Об этом Кравцов написал на своей странице в Facebook.

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В ситуации с сегодняшним скандалом по закупке знаков у страны-агрессора: эта закупка остановлена утром. Мы обратились в Министерство инфраструктуры Украины с соответствующими документами, чтобы пересмотреть участие украинской стороны в этом соглашении,
– отметил он.

Кроме этого, Кравцов добавил, что соглашение о награждении знаком "Почетный железнодорожник" датируется 1993 годом. Он подчеркнул, что преданных делу железнадорожников нельзя оставлять без наград, поэтому предложил ввести высшую национальную награду для работников "Укрзализныци".

Напомним, недавно стало известно о том, что "Укрзализныця" заказала у компании "Российские железные дороги" наградные значки "Почетный железнодорожник" на сумму 77 856 гривен.

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Укрзализниця ProZorro
Источник: 24 канал
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