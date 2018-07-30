Очільник "Укрзалізниці" пояснив ситуацію із закупівлею російських нагородних значків

Виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що припинив закупівлю російський нагрудних значків "Почесний залізничник" та прокоментував ситуацію із їх закупівлею.

Про це Кравцов написав на своїй сторінці у Facebook.

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У ситуації з сьогоднішнім скандалом щодо закупівлі знаків у країни-агресора: ця закупівля зранку зупинена. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури України з відповідними документами, аби переглянути участь української сторони в цій угоді,

– зазначив він.

Окрім цього, Кравцов додав, що угода щодо нагородження знаком "Почесний залізничник" датується 1993 роком. Він наголосив, що відданих справі залічничників не можна залишати нагород, тому запропонував запровадити найвищу національну відзнаку для працівників "Укрзалізниці".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що "Укрзалізниця" замовила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на суму 77 856 гривень.