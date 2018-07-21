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Локомотиви General Electric для "Укрзалізниці" називатимуться "Тризуб"

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Нові локомотиви General Electric носитимуть назву "Тризуб"
Нові локомотиви General Electric носитимуть назву "Тризуб" / Фото з відкритих джерел

Нові локомотиви, які будує компанія General Electric на власному заводі у США, штат Пенсильванія, носитимуть назву "Тризуб".

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

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 Зазначається, що рішення про назву для локомотивів було прийняте під час візиту делегації Укрзалізниці на завод в місті Ері, Пенсильванія, США, де будуються тепловози для Укрзалізниці. За словами очільника компанії, на заводі в Ері працюють, у тому числі, українці, нащадки перших іммігрантів-українців, що переїхали в Пенсильванію в 1950-х роках. після Другої світової війни.

За словами керівника компанії, під час візиту до Сполучених Штатів фахівці Укрзалізниці переконалися, що будівництво локомотивів для України ведеться з дотриманням найвищих стандартів якості.

Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов підкреслив, що з боку американського виробника запевняють, що вся перша партія з 30 локомотивів GE TE33AC буде поставлена в Україну у поточному, 2018-му, році. Хоча раніше передбачалося здійснення таких поставок впродовж 2018 – початку 2019 років.

Теги: Новини України Новини США Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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