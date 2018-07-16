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Телеканал новин 24 Новини Новини України

В "Укрзалізниці" вирішили щорічно підвищувати ціни на проїзд в поїздах – ЗМІ

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"Укрзалізниця" розпланувала подорожчання тарифів
"Укрзалізниця" розпланувала подорожчання тарифів / Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" має намір на 25 відсотків підвищувати ціни на проїзд для пасажирів. Тарифи на вантажні перевезення також зростатимуть.

Про це повідомила "Економічна Правда" посилаючись на урядовий Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2019-2021 роки.

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Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25 відсотків (+/- 3 відсотки) в 2018-2019 роках і на 30 відсотків (+/- 3 відсотки) – у 2020-2021 роках.

Зазначається, що тарифи на вантажні перевезення також можуть зростати на 25 відсотків щорічно (+/- 3 відсотки) в 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20 відсотків (+/- 3 відсотки).

Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
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