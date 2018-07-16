В "Укрзалізниці" вирішили щорічно підвищувати ціни на проїзд в поїздах – ЗМІ

"Укрзалізниця" має намір на 25 відсотків підвищувати ціни на проїзд для пасажирів. Тарифи на вантажні перевезення також зростатимуть.

Про це повідомила "Економічна Правда" посилаючись на урядовий Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2019-2021 роки.

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Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25 відсотків (+/- 3 відсотки) в 2018-2019 роках і на 30 відсотків (+/- 3 відсотки) – у 2020-2021 роках.

Зазначається, що тарифи на вантажні перевезення також можуть зростати на 25 відсотків щорічно (+/- 3 відсотки) в 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20 відсотків (+/- 3 відсотки).