В "Укрзализныце" решили ежегодно повышать цены на проезд в поездах – СМИ

"Укрзализныця" намерена на 25 процентов повышать цены на проезд для пассажиров. Тарифы на грузовые перевозки также будут расти.

Об этом сообщила "Экономическая Правда" со ссылкой на правительственный Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 года.

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Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25 процентов (+/- 3 процента) в 2018-2019 годах и на 30 процентов (+/- 3 процента) – в 2020-2021 годах.

Отмечается, что тарифы на грузовые перевозки также могут вырасти на 25 процентов ежегодно (+/- 3 процента) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20 процентов (+/- 3 процента).