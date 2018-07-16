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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В "Укрзализныце" решили ежегодно повышать цены на проезд в поездах – СМИ

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"Укрзализныця" распланировала подорожание тарифов
"Укрзализныця" распланировала подорожание тарифов / Фото из открытых источников

"Укрзализныця" намерена на 25 процентов повышать цены на проезд для пассажиров. Тарифы на грузовые перевозки также будут расти.

Об этом сообщила "Экономическая Правда" со ссылкой на правительственный Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 года.

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Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25 процентов (+/- 3 процента) в 2018-2019 годах и на 30 процентов (+/- 3 процента) – в 2020-2021 годах.

Отмечается, что тарифы на грузовые перевозки также могут вырасти на 25 процентов ежегодно (+/- 3 процента) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20 процентов (+/- 3 процента).

Теги: Новости Украины железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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