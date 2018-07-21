Локомотивы General Electric для "Укрзализныци" будут называться "Тризуб"

Новые локомотивы, которые строит компания General Electric на собственном заводе в США, штат Пенсильвания, будут носить название "Тризуб".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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Отмечается, что решение о названии для локомотивов было принято во время визита делегации Укрзализныци на завод в городе Эри, Пенсильвания, США, где строятся тепловозы для Укрзализныци. По словам главы компании, на заводе в Эри работают, в том числе, украинцы, потомки первых иммигрантов-украинцев, которые переехали в Пенсильванию в 1950-х годах. после Второй мировой войны.

По словам руководителя компании, во время визита в Соединенные Штаты специалисты Укрзализныци убедились, что строительство локомотивов для Украины ведется с соблюдением высочайших стандартов качества.

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов подчеркнул, что со стороны американского производителя уверяют, что вся первая партия из 30 локомотивов GE TE33AC будет поставлена в Украину в текущем, 2018-м, году. Хотя ранее предполагалось осуществление таких поставок в течение 2018 – начале 2019 годов.