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"Укрзалізниця" закупилась в російській компанії на 77 тисяч гривень

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"Укрзалізниця" закупилась в російській компанії на 77 тисяч гривень
/ Фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" замовила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на 77 856 гривень.

Про це йдеться на сайті електронних держзакупівель Prozorro.

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В повідомленні зазначено, що філія "Укрзалізниці" уклала договір про замовлення значків 26 липня. "Укрзалізниця" закупила 96 знаків "Почесний залізничник" у футлярі, а також бланки посвідчень до них. Сам значок виготовлений з мідно-нікелевого сплаву і не містить коштовних металів.

Договір купівлі-продажу підписали в. о. директора філії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" Євген Нікітін. його заступник Андрій Лапін та директор Адміністративно-господарського управління Володимир Скубак з боку "Російських залізниць".

Значки мають бути доставлені до 31 грудня 2018 року.

Теги: Новини України Україна – Росія Укрзалізниця ProZorro Гроші
Джерело: 24 канал
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