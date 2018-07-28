17:48
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
Вєсті.UA
21:37, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В "Інтерсіті" транслюватимуть Ukraїner

889 Читать новость на русском
Ukraїner в "Інтерсіті"
Ukraїner в "Інтерсіті" / Фото з соцмереж

Відео команди проекту Ukraїner транслюватимуть в українських "Інтерсіті" – на боротьбу за екран команда проекту витратила рік.

Про це у Facebook написав засновник проекту Ukraїner Богдан Логвиненко.

"Вітаю усіх, хто вболівав за хороший контент в Інтерсіті. Боротьба і переговори тривали більше року. Навіть складно сказати, що зайняло більше часу – боротьба чи переговори", – написав він.

Читайте також: В мережі бурхливе обговорення через куму Путіна в "Інтерсіті"

За словами Логвиненка, в результаті усе вирішилось дуже швидко тоді, коли змінилась компанія, яка обслуговує монітори.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.

Теги: Новини України Укрзалізниця
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
На Львівщині відкрили новий великий аквапарк: яскраві фото та відео
 21 червня , 13:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-голкіпер збірної України переїхав з Криму до Києва
 8 грудня 2016 , 10:37
Топ-новини: Джеррард повернувся в "Ліверпуль", Колліна став головою суддівського комітету ФІФА
 21 січня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук