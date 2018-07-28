В "Інтерсіті" транслюватимуть Ukraїner

Відео команди проекту Ukraїner транслюватимуть в українських "Інтерсіті" – на боротьбу за екран команда проекту витратила рік.

Про це у Facebook написав засновник проекту Ukraїner Богдан Логвиненко.

"Вітаю усіх, хто вболівав за хороший контент в Інтерсіті. Боротьба і переговори тривали більше року. Навіть складно сказати, що зайняло більше часу – боротьба чи переговори", – написав він.

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За словами Логвиненка, в результаті усе вирішилось дуже швидко тоді, коли змінилась компанія, яка обслуговує монітори.

Додамо, проект Ukraїner стартував у червні 2016 року. Команда проекту знімає репортажі про географію та людей України, особливо незвідані та маловідомі її куточки. Окрім того, за результатами експедиції планують створити сучасні путівники Україною кількома мовами.