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В "Интерсити" будут транслировать Ukraїner

42 Читати новину українською
Ukraїner в "Интерсити"
Ukraїner в "Интерсити"

Видео команды проекта Ukraїner будут транслировать в украинском "Интерсити" – на борьбу за экран команда проекта потратила год.

Об этом в Facebook написал основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

"Поздравляю всех, кто болел за хороший контент в Интерсити. Борьба и переговоры продолжались больше года. Даже сложно сказать, что заняло больше времени – борьба или переговоры", – написал он.

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По словам Логвиненко, в результате все решилось очень быстро, когда изменилась компания, которая обслуживает мониторы.

Добавим, проект Ukraиner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людях Украины, особенно неизведанных и малоизвестных ее уголках. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители Украиной на нескольких языках.

Теги: Новости Украины Укрзализниця
Источник: 24 канал
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