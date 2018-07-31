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В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії: пропозиція Турчинова

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Турчинов пропонує ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії
Турчинов пропонує ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії / Главком

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов пропонує запровадити кримінальну відповідальність за державні закупівлі у Росії. Зокрема, глава РНБО розкритикував скандал з нагородними значки, які "Укрзалізниця" закупила в російської компанії.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що Турчинов також виступив за кримінальну відповідальність для конкретних людей, які займаються закупівлями у російських компаній.

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Це просто ганьба. Повинна бути не лише моральна, а й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора,
– заявив секретар РНБО.

Турчинов також наголосив, що Україна не повинна купувати у Росії те, що може вироблятися всередині країни.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Укрзалізниця" замовила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на суму 77 тисяч 856 гривень.

Згодом виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що припинив закупівлю російський значків "Почесний залізничник".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Росії Гроші Україна – Росія Новини політики Олександр Турчинов РНБО Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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