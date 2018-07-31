В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії: пропозиція Турчинова

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов пропонує запровадити кримінальну відповідальність за державні закупівлі у Росії. Зокрема, глава РНБО розкритикував скандал з нагородними значки, які "Укрзалізниця" закупила в російської компанії.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що Турчинов також виступив за кримінальну відповідальність для конкретних людей, які займаються закупівлями у російських компаній.

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Це просто ганьба. Повинна бути не лише моральна, а й кримінальна відповідальність за фінансову підтримку країни-агресора,

– заявив секретар РНБО.

Турчинов також наголосив, що Україна не повинна купувати у Росії те, що може вироблятися всередині країни.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Укрзалізниця" замовила у компанії "Російські залізниці" нагородні значки "Почесний залізничник" на суму 77 тисяч 856 гривень.



Згодом виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що припинив закупівлю російський значків "Почесний залізничник".