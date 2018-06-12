15:24
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Чем будут кормить пассажиров в поездах "Укрзализныци": опубликовано меню и фото

156 Читати новину українською
Меню "Укрзализныци"
Меню "Укрзализныци" / Facebook-страница Кравцова

В Киеве 12 июня глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов представил новую услугу компании по питанию в пассажирских поездах. Так, услугу полноценного питания запустят 18 июня в некоторых поездах, курсирующих в ночное время.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напомним, ранее Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по питанию пассажиров в поездах, курсирующих между Одессой, Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал глава "Укрзализныци".

Читайте также: Американка проехалась в поезде "Укрзализныци" и поделилась впечатлениями: "Это сложно описать"

 


В украинских поездах можно будет приобрести завтраки

Отметим, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

Тестирование новой услуги начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

Харчування поїзди меню
Питание в украинских поездах

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Попробовал новое меню с полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров. За несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, теперь можно выбирать еду по своему вкусу,
– добавил глава "Укрзализныци".

Харчування поїзди
Питание в поездах "Укрзализныци"

Он также рассказал, что приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию введут и для других позиций из меню.

Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе,
– отметил Кравцов, добавив, что меню будет зависеть от сезона.

В меню планируется добавить больше украинских блюд.


Меню и цены на еду в украинских поездах

 

Теги: Новости Украины Транспорт железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сегодня, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 1273
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сегодня, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 141
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сегодня, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 853
Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
сегодня, 11:00 Второй в рейтинге: топ-факты и критика Анатолия Гриценко
413
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук