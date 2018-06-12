Чем будут кормить пассажиров в поездах "Укрзализныци": опубликовано меню и фото

В Киеве 12 июня глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов представил новую услугу компании по питанию в пассажирских поездах. Так, услугу полноценного питания запустят 18 июня в некоторых поездах, курсирующих в ночное время.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напомним, ранее Кравцов сообщил, что "Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по питанию пассажиров в поездах, курсирующих между Одессой, Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском.

"На отдельных маршрутах во время путешествия пассажирам будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда", – сказал глава "Укрзализныци".

Читайте также: Американка проехалась в поезде "Укрзализныци" и поделилась впечатлениями: "Это сложно описать"



В украинских поездах можно будет приобрести завтраки

Отметим, что оплатить услугу можно будет как наличными, так и банковской картой.

Тестирование новой услуги начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.



Питание в украинских поездах

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Попробовал новое меню с полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров. За несколько дней в 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, теперь можно выбирать еду по своему вкусу,

– добавил глава "Укрзализныци".



Питание в поездах "Укрзализныци"

Он также рассказал, что приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию введут и для других позиций из меню.

Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе,

– отметил Кравцов, добавив, что меню будет зависеть от сезона.

В меню планируется добавить больше украинских блюд.



Меню и цены на еду в украинских поездах