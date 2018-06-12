Чим годуватимуть пасажирів поїздів "Укрзалізниці": опубліковане меню і фото

У Києві 12 червня глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов презентував нову послугу компанії з харчування у пасажирських поїздах. Так, послугу повноцінного харчування запустять 18 червня у деяких поїздах, які курсують в нічний час.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, раніше Кравцов сповістив, що "Укрзалізниця" планує запустити пілотний проект з харчування пасажирів у потягах, що курсують між Одесою, Києвом, Ужгородом та Івано-Франківськом.

"На окремих маршрутах під час подорожі пасажирам буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, зокрема перші і другі страви", – сказав глава "Укрзалізниці".

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В українських поїздах можна буде придбати сніданки

Зазначимо, що оплатити послугу можна буде як готівкою, так і банківською карткою.

Тестування нової послуги розпочнеться у поїздах №81 Київ - Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ.



Харчування в українських поїздах

"Замість борщу поки гаспачо, але є ще 2 види перших страв, смачні обіди та натуральні чаї і кава", – написав Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

Спробував нове меню з повноцінного гарячого харчування, яке запроваджуємо для своїх пасажирів. За кілька днів на 4-х поїздах, що їдуть зі столиці до Маріуполя, Івано-Франківська та Ужгорода, відтепер можна обирати їжу на власний смак,

– додав глава "Укрзалізниці".



Харчування в поїздах "Укрзалізниці"

Він також розповів, що придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-покупці квитка. Згодом таку функцію запровадять і для інших позицій з меню.

Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо у спеціально обладнаному сервісному купе,

– зазначив Кравцов, додавши, що меню залежатиме від сезону.

До меню планується додати більше українських страв.



Меню та ціни на їжу в українських поїздах