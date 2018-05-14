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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В українських потягах з'явиться харчування: деталі нововведення

1755 Читать новость на русском
У потягах з'явиться харчування
У потягах з'явиться харчування / smg.if.ua

"Укрзалізниця" планує запустити пілотний проект з харчування пасажирів у потягах, що курсують між Одесою, Києвом, Ужгородом та Івано-Франківськом.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Євген Кравцов, інформує "Новое время". 

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За його словами, проект запускатимуть у два етапи. Перший повинні запустити до кінця травня. Кравцов зазначив, що це буде аналог авіаційного харчування в літаках. Другий етап почнеться в середині червня і стосуватиметься харчування "гарячими стравами".

Будемо дивитися, що буде більш популярним серед пасажирів, які будуть результати експерименту. Перший тип харчування буде впроваджуватися у потягах, що курсують між Одесою і деякими містами України, другий – у потягах, що курсують між Києвом, Ужгородом та Івано-Франківськом,
– наголосив Кравцов.

Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" повідомили, що протягом 10 років хочуть переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Теги: Новини України Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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