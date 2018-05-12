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"Укрзалізниця" планує зміни у кількості нічних поїздів

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Укрзалізниця планує зменшити кількість нічних поїздів
Укрзалізниця планує зменшити кількість нічних поїздів / Фото з відкритих джерел

ПАТ "Укрзалізниця" хоче протягом 10 років переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Про це розповів в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі, повідомляє Укрінформ.

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У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. Є певні прогалини в роботі, але ми їх оперативно позбуваємось. Тому є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення, 
– сказав Кравцов.

Кравцов навів приклад, що у потягах Інтерсіті+, у яких час подорожі в середньому близько 5 годин, заповненість вагонів становить близько 90 відсотків.

"Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. За ним майбутнє. І ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50", – зазначив глава Укрзалізниці.

 

Теги: Новини України Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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