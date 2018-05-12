"Укрзализныця" планирует изменения в количестве ночных поездов

ПАО "Укрзализныця" хочет в течение 10 лет переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает "Укринформ".

Читайте также: В Укрзализныци заработала новая система уборки вагонов

У нас есть планы на следующие 10 лет сделать акцент на дневных поездах. На скоростные поезда сегодня у нас нареканий практически нет. Есть определенные пробелы в работе, но мы от них оперативно избавляемся. Поэтому перспективы и планы, чтобы в следующие 10 лет наполовину перейти на дневное скоростное сообщение,

– сказал Кравцов.

Кравцов привел пример, что в поездах "Интерсити +", в которых время путешествия в среднем около 5 часов, заполненность вагонов составляет около 90 процентов.

"Это один из самых высоких показателей по скоростным поездам в СНГ. За ним будущее. И мы планируем сделать такой баланс 50 на 50", – отметил глава Укрзализныци.