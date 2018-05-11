В Укрзализныце заработала новая система уборки вагонов

В Укрзализныце в ближайшее время обещают компенсировать повышение тарифов чистыми и экологическими вагонами. Акционерное общество уже ввело в обращение новую систему уборки салонов поездов.

Например, прибор для мытья выводит грязь только водяным паром. Это новая технология чистки в салоне поездов – парогенератор.

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Этот прибор только горячим водяным паром вдвое быстрее вытесняет грязь из самых труднодоступных щелей в вагонах.

Занавески, дорожки, паласы и т.п., стены, окна и полочки для пассажиров, но самое главное, он может добраться в те труднодоступные места, куда не могли добраться уборщицы во время экипировки,

– прокомментировал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кроме того, это дополнительные рабочие места, поскольку парогенераторами буду работать не проводники, как раньше, а специализированные бригады, за которыми будут идти уборщицы и вытирать выведенную парой грязь новым моющим средством.

Парогенератор для уборки вагонов

Уборщица Яна заверила, что раньше у них было несколько моющих средств: для туалета, для столов и для стекла, а этот распылитель является универсальным, теперь он заменит все остальные.

Концентрат для него разводится в соотношении 1: 9, то есть 9% воды и 1% этого препарата. Благодаря этому прибору не остается разводов и нет запаха, а также прекрасно обеззараживает,

– рассказал старший мастер ОАО "Укрзализныци" Сергей Сусидко.

В общем, украинские поезда будут обслуживать 150 парогенераторов. Их закупили на открытых тендерах за 20 миллионов гривен. Говорят, приборов достаточно, чтобы очистить все поезда. Однако, пока в обращение ввели только 30% нового инвентаря, поэтому проводники моют вагоны "дедовскими" методами.

Уборщицы моют вагоны поездов

О грязных поезда уже ходят легенды. Пассажиры регулярно размещают в сети видео, на которых видно тараканов. Таких незваных гостей в вагонах, которые почистили парогенератором, больше не будет, обещают железнодорожники.

В старых вагонах редко полностью проводится уборка труднодоступных мест, поэтому тараканам есть чем питаться. Но теперь мы будем поддерживать чистое санитарное состояние поездов,

– сказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця".

Безупречно чистыми все вагоны, убеждают в Укрзализныце, будут уже до конца года. Кроме этого хотят заменить моющие средства для стирки постельного белья, а также поэкспериментировать с продуктами в поездах: в меню могут появиться горячие блюда, как в самолетах.