В Укрзалізниці запрацювала нова система прибирання вагонів

В Укрзалізниці в найближчий час обіцяють компенсувати підняття тарифів чистими і екологічними вагонами. Акціонерне товариство вже ввело в обіг нову систему прибирання салонів потягів.

Наприклад, прилад для миття виводить бруд лише водяною парою. Це нова технологія чистки у салоні потягів – парогенератор.

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Цей прилад лише гарячою водяною парою вдвічі швидше витискає бруд з найбільш недоступних шпарин у вагонах.

Фіранки, доріжки, паласи і т.п., стіни, вікна і полички для пасажирів, але найголовніше, воно може дістатись тих важкодоступних місць, куди не могли дістатися прибиральниці під час екіпірування,

– прокоментував в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Крім того, це додаткові робочі місця, оскільки з парогенераторами буду працювати не провідники, як раніше, а спеціалізовані бригади, за якими будуть йти прибиральниці і витирати виведений парою бруд новим мийним засобом.



Парогенератор для прибирання вагонів

Прибиральниця Яна запевнила, що раніше в них було кілька миючих засобів: для туалету, для столів і для скла, а цей розпилювач є універсальним, тепер він замінить всі інші.

Концентрат для нього розводиться в відношенні 1:9, тобто 9% води і 1% цього препарату. Завдяки цьому приладу не залишається розводів і немає запаху, а також чудово знезаражує,

– розповів старший майстер ПАТ "Укрзалізниці" Сергій Сусідко.

Загалом, українські потяги обслуговуватиме 150 парогенераторів. Їх закупили на відкритих тендерах за 20 мільйонів гривень. Кажуть, приладів достатньо, щоб відчистити всі потяги. Однак, поки в обіг ввели лише 30% нового інвентарю, тож провідники миють вагони "дідівськими" методами.



Прибиральниці миють вагони потягів

Про брудні потяги вже ходять легенди. Пасажири регулярно розміщують у мережі відео, на яких видно тарганів. Таких непроханих гостей у вагонах, які почистили парогенератором, більше не буде, обіцяють залізничники.

В старих вагонах рідко повністю проводиться прибирання важкодоступних місць, тому тарганам є чим харчуватись. Але тепер ми підтримуватимемо чистий санітарний стан потягів,

– сказав в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Бездоганно чистими усі вагони, переконують в Укрзалізниці, будуть вже до кінця року. Окрім цього хочуть замінити миючі засоби для прання постільної білизни, а також поекспериментувати з харчами у потягах: у меню можуть з'явитися гарячі страви, як у літаках.