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В украинских поездах появится питание: детали нововведения

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У потягах з'явиться харчування
У потягах з'явиться харчування / smg.if.ua

"Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по питанию пассажиров в поездах, курсирующих между Одессой, Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, информирует "Новое время". 

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По его словам, проект будут запускать в два этапа. Первый должны запустить до конца мая. Кравцов отметил, что это будет аналог авиационного питания в самолетах. Второй этап начнется в середине июня и будет касаться питания "горячими блюдами".

Будем смотреть, что будет более популярным среди пассажиров, каковы будут результаты эксперимента. Первый тип питания будет внедряться в поездах, курсирующих между Одессой и некоторыми городами Украины, второй – в поездах, курсирующих между Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском
– подчеркнул Кравцов.

Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили, что в течение 10 лет хотят переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Теги: Новости Украины Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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