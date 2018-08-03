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Укрзалізниця у 2017 році закупила товарів з Росії на понад 2 мільярди гривень

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Корупція – досі найбільша проблема Укрзалізниці
Корупція – досі найбільша проблема Укрзалізниці / 24 канал

Громадська організація "Залізниця без корупції" наголошує на недостатній роботі Укрзалізниці у напрямку імпортозаміщення російських залізничних товарів, обсяг закупівлі яких у 2017 році становив 2,2 мільярда гривень.

Про це повідомив голова ГО "Залізниця без корупції" Володимир Даценко на прес-конференції в Укрінформі.

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Укрзалізниця поки що не подбала, аби обладнання вироблялося в Україні. Досить слабо ведеться робота в напрямку імпортозаміщення російських товарів. Загалом за 2017 рік залізничне обладнання було закуплено на 2,2 мільярда гривень з Росії,
 наголосив голова проекту.

Він зазначив, що за оцінками роботи Укрзалізниці за період з 2017 року по липень цього року стало відомо, що для залізничних товарів тендерною документацією передбачаються привілейовані права для постачальників продукції російського походження.

"ПАТ "Українська залізниця" виключно для товарів російського виробництва надає можливість не проходити вказаний інспекційний контроль підрозділом ПАТ "Українська залізниця", натомість надати підтвердження про проходження інспекційного контролю будь-яким уповноваженим органом Росії", – йдеться у дослідженні "Залізниці без корупції".

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Даценко додав, що корупція залишається головною проблемою для реформування Укрзалізниці та її оновлення.

Теги: Новини України Корупція Укрзалізниця Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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