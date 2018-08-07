Когда и как следует прекращать железнодорожное сообщение с Россией

К прекращению железнодорожного сообщения с Россией нужно было готовиться с самого начала войны против нас. На сегодняшний день заявление министра инфраструктуры звучит странно, к отмене поездов в Россию надо идти другим путем.

Об этом 24 каналу рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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Эксперт обращает внимание на то, что министр инфраструктуры после того, как заявил о возможности отмены пассажирских поездов в Россию, фактически дезавуировал свои слова, отметив, что такое решение приведет к тому, что будет много недовольных. Поэтому вопрос будет изучаться. Как замечает Балла, непонятно тогда, зачем делать такие заявления, если они не имеют никакого содержательного наполнения. А тем более реальных предложений и действий.

В то же время, по убеждению эксперта, действовать нужно совершенно иначе. А такие заявления представителей власти – ложные по понятийному ряду и только демотивируют людей. Потому что есть много граждан Украины, которые говорят о том, что надо дружить с Россией. То есть после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донбасса, война унесла жизни более десяти тысяч человек, остаются еще те, кто хочет дружить с РФ.

По его мнению, есть ряд мер, которые нужно было принять с самого начала российской агрессии.

Получается, что у нас война – не война. Мы продолжаем торговать с Россией, не введен визовый режим для россиян, и сейчас говорить о прекращении железнодорожного сообщения – это как черт из табакерки выскочит. Идти к определенному ограничению надо другим путем – начиная с прекращения торговли с Россией. Не будет торговых отношений, тогда и железнодорожное сообщение станет меньше. То же самое касается визового режима с Россией. Таким образом естественно уменьшать сообщение с Россией. А в конечном варианте выйти только на транзит и никаких прямых пассажирских сообщений,

– подчеркивает Виталий Бала.

Эксперт замечает: все поезда в Россию – украинские. По убеждению Балы, вопрос можно решать, но без заявлений политического характера, сначала изучив его, чтобы уменьшить негативные последствия внутри Украины.

Напомним, о планах отменить железнодорожное сообщение с Россией заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Но вопрос сейчас лишь на стадии обсуждения. Как известно, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, направляющиеся на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины. Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после таких действий России "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.