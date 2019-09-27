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      Вопрос политической плоскости: Криклий рассказал, отменит ли поезда в Россию

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      Владислав Криклий
      Владислав Криклий / Укринформ

      Скорее всего, пассажирское железнодорожное сообщение со страной-агрессором не претерпит изменений. Дело в том, что рейсы, соединяющие Украину и Россию, являются весьма прибыльными.

      Даже если отменить поезда такого сообщения, желающие поездок в Россию украинцы найдут выход – будут преодолевать путь с трудом, через Беларусь. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Экономической правде".

      Актуально: Будет ли Украина возобновлять авиасообщение с РФ: заявление Криклия

      В пассажирских перевозках эти рейсы – одни из немногих, которые являются прибыльными. Кроме того, у нас немного такого сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь,
      – сказал он.

      К теме! В феврале "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов, следующих из украинских городов в Москву. Такие изменения обусловлены резким сокращением пассажиропотока. Известно, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

      В то же время, министр отдельно отозвался о грузовых перевозках, которые приносят Украине большую прибыль. По его словам, этот вопрос имеет совершенно иной характер, хотя с политической точки зрения – заблокировать такие рейсы все же можно.

      "Просто приведу пример: за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 миллиона тонн грузов, направлявшихся транзитом, и проезжая оплата составляла 3,5 миллиарда гривен", – пояснил Криклий.

      Он добавил, что в случае с авиасообщением существовали риски повторения катастрофы, похожей на MH17. А вот с железным сообщением такие риски значительно меньше.

      Читайте также: Направление в Москву стало самым прибыльным для Укрзализныци

      "Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России – это уже другое решение", – подчеркнул он.

      Министр также напомнил, что Украина является подписантом многих сделок, которые до сих пор не отменены. Так, в ВТО в 5-той статье говорится о том, что должен происходить транзит, и ни одна из сторон-подписантов не должна ограничивать это транзитное право или блокировать его.

       

      "То есть, если мы нарушаем правила ВТО, это нужно решать не только на украинском уровне, но и на международном уровне. Иначе получается, что мы теряем свой транзитный потенциал и нарушаем часть соглашения с ВТО", – подытожил Криклий.

      Что такое ВТО?
      Всемирная торговая организация – она ​​регулирует торгово-политические отношения стран-членов. По состоянию на 29 июля 2016 года в ВТО входит 164 члена, из которых 160 – это государства, а 4 – таможенные территории. Украина получила полноправное членство в ВТО в мае 2008 года.

      Об отмене пассажирского сообщения с Россией постоянно говорил предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Укрзализниця Железная дорога Отмена сообщения с Россией
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