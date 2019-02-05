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      "Укрзализныця" сократила количество поездов в Россию: о каких направлениях идет речь

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      "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов до Москвы
      "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов до Москвы / Культурометр

      Из-за падения спроса "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию. В компании сообщают о стремительном падении пассажиропотока между странами.

      В частности, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

      Читайте также: "Укрзализныця" запустит новые маршруты в страны ЕС

      От 5 февраля 2019 года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно,
      – говорится в сообщении.

      В "Укрзализныце" добавляют: за период с августа до конца прошлого года перевозили пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ.

      В целом в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года "Укрзализныця" перевезла 362,9 тысячи пассажиров, а в Россию и обратно – 329,4 тысячи пассажиров. В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление.

      В 2018 году также были отменены прямые поезда и прицепные вагоны напрвалений в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова. Подвижный состав, который освобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.

      ПОЕЗДА ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЮ: ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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