"Укрзализныця" сократила количество поездов в Россию: о каких направлениях идет речь

Из-за падения спроса "Укрзализныця" сократила периодичность курсирования поездов в Россию. В компании сообщают о стремительном падении пассажиропотока между странами.

В частности, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

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От 5 февраля 2019 года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно,

– говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавляют: за период с августа до конца прошлого года перевозили пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ.

В целом в ЕС и обратно с августа 2018 года до января 2019 года "Укрзализныця" перевезла 362,9 тысячи пассажиров, а в Россию и обратно – 329,4 тысячи пассажиров. В целом специалисты "Укрзализныци" прогнозируют и дальнейшую переориентацию зарубежного пассажиропотока на европейское направление.

В 2018 году также были отменены прямые поезда и прицепные вагоны напрвалений в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода и Чернигова. Подвижный состав, который освобождается, используется для перевозки на внутригосударственных маршрутах.