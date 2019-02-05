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      "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до Росії: про які напрями йдеться

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      "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування потягів до Москви
      "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування потягів до Москви / фото з відкритих джерел

      Через падіння попиту "Укрзалізниця" скоротила періодичність курсування поїздів до Росії. У компанії повідомляють про стрімке падіння пасажиропотоку між країнами.

      Зокрема, у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

      Читайте також: "Укрзалізниця" запустить нові маршрути до країн ЄС

      Від 5 лютого 2019 року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день, а не щоденно,
      – мовиться у повідомленні.

      В "Укрзалізниці" додають: за період із серпня до кінця минулого року перевозили пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ.

      Загалом до ЄС та зворотно з серпня 2018 року до січня 2019 року "Укрзалізниця" перевезла 362,9 тисячі пасажирів, а до Росії та зворотно – 329,4 тисячі пасажирів. Загалом фахівці "Укрзалізниці" прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок.

      У 2018 році також були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Рухомий склад, який вивільняється, використовується для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах.

      Поїзди з України до Росії: дискусія триває
       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Укрзалізниця Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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