"Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до Росії: про які напрями йдеться

Через падіння попиту "Укрзалізниця" скоротила періодичність курсування поїздів до Росії. У компанії повідомляють про стрімке падіння пасажиропотоку між країнами.

Зокрема, у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

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Від 5 лютого 2019 року поїзди № 24/23 Одеса – Москва – Одеса та № 20/19 Харків – Москва – Харків курсуватимуть через день, а не щоденно,

– мовиться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" додають: за період із серпня до кінця минулого року перевозили пасажирів до ЄС на 10 % більше, ніж до РФ.

Загалом до ЄС та зворотно з серпня 2018 року до січня 2019 року "Укрзалізниця" перевезла 362,9 тисячі пасажирів, а до Росії та зворотно – 329,4 тисячі пасажирів. Загалом фахівці "Укрзалізниці" прогнозують і подальшу переорієнтацію закордонного пасажиропотоку на європейський напрямок.

У 2018 році також були скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. Рухомий склад, який вивільняється, використовується для перевезення на внутрішньодержавних маршрутах.