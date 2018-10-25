Скасування поїздів з України до Росії: з'явилась реакція "Укрзалізниці"

Питання про припинення залізничного сполучення України з Росією є поза компетенцією "Укрзалізниці". Проте, курсування поїздів до країни-агресора є прибутковим, а після його закриття компанія втратить частину доходів.

Про це розповів начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан в інтерв'ю "Економічній правді".

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Він зауважив, що не знає на якій стадії зараз перебуває процес закриття залізничного сполучення з Росією.

"Укрзалізниця" такі рішення не приймає. Якщо відповідні державні органи приймуть рішення припинити сполучення, "Укрзалізниця" його терміново виконає", – заявив Красноштан.

Водночас, чиновник відзначив, що для "Укрзалізниці" це рентабельні перевезення.

Дійсно, якщо ми втратимо цей напрямок, ми втратимо певну частку свого доходу від пасажирських перевезень. Але якщо буде рішення, ми мусимо його виконати,

– підсумував Красноштан.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.



16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.