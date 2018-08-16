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Мінінфраструктури анонсувало припинення будь-якого сполучення з РФ

2172 Читать новость на русском
Володимир Омелян
Володимир Омелян / politeka.net

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує нові обмеження в транспортному сполученні з Росією.

Про це він написав у Facebook.

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"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", – написав міністр.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалося ним раніше.

Про який саме документ ідеться міністр не повідомив.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Транспорт
Джерело: 24 Канал
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