Мінінфраструктури анонсувало припинення будь-якого сполучення з РФ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсує нові обмеження в транспортному сполученні з Росією.

Про це він написав у Facebook.

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"Сьогодні підписав один історичний документ. До Москви будуть ходити тільки ведмеді, як в старі добрі часи", – написав міністр.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Омелян зазначив, що анонсовані ним обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення, обмеження якого вже анонсувалося ним раніше.

Про який саме документ ідеться міністр не повідомив.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.