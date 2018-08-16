Мининфраструктуры анонсировало прекращение любого сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсирует новые ограничения в транспортном сообщении с Россией.

Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", – написал министр.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Омелян отметил, что анонсированные им ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения, ограничения которого уже анонсировалось им ранее.

О каком именно документе говорится министр не сообщил.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.