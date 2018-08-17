12:08
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому Україна має скасувати залізничне сполучення з РФ: пояснення Омеляна

510 Читать новость на русском
Омелян пояснив, чому Україна має припинити сполучення з РФ
Омелян пояснив, чому Україна має припинити сполучення з РФ / Фото з відкритих джерел

В умовах російсько-української війни, яка триває на Донбасі, не може навіть йти мова про будь-яку нормальну співпрацю з Росією-агресором.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

Читайте також: Росія пригрозила Україні через можливе закриття залізничного сполучення

"Подобається це комусь чи не подобається, але дії України повинні бути жорсткими та адекватними. Один з тих елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження, – скасування залізничного пасажирського сполучення. Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до РФ від можливості бути викраденим чи потрапити до лап ФСБ або інших правоохоронних органів Російської Федерації. Ми бачимо, що ці випадки почастішали", – наголосив міністр.

За його словами, російсько-української дружби немає і ніколи не було,  а "була або перманентна окупація, або просто масові вбивства".

І по-друге, насправді це ключове: якщо ми воюємо – нема чого туди їздити,
– заявив Омелян.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.

16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.

 

 

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі залізниця Новини Росії Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
сьогодні, 12:00 Кремль меняет тактику на Донбассе: готовимся к худшему
Блог Медіа
H&M в Україні: що варто знати про бренд
сьогодні, 10:02 H&M в Україні: що варто знати про бренд
Яніна Ткачук
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
сьогодні, 09:04 Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили
Настя Сукач 9 4508
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сьогодні, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Топ-новини: Ярмоленко забив Баварії в Кубку Німеччини, Селезньов попрощався з Карабюкспором
 21 грудня 2017 , 07:30
Головні новини футболу 16 липня: медалісти ЧС-2018 повернулися додому, Лунін і Роналду пройшли медогляд у нових клубах
 17 липня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук