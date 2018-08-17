Чому Україна має скасувати залізничне сполучення з РФ: пояснення Омеляна

В умовах російсько-української війни, яка триває на Донбасі, не може навіть йти мова про будь-яку нормальну співпрацю з Росією-агресором.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу".

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"Подобається це комусь чи не подобається, але дії України повинні бути жорсткими та адекватними. Один з тих елементів, які ми пропонуємо уряду для затвердження, – скасування залізничного пасажирського сполучення. Я вважаю, що таким шляхом ми убезпечимо українців, які все ще на власний ризик їздять до РФ від можливості бути викраденим чи потрапити до лап ФСБ або інших правоохоронних органів Російської Федерації. Ми бачимо, що ці випадки почастішали", – наголосив міністр.

За його словами, російсько-української дружби немає і ніколи не було, а "була або перманентна окупація, або просто масові вбивства".

І по-друге, насправді це ключове: якщо ми воюємо – нема чого туди їздити,

– заявив Омелян.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.



16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.