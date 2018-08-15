Росія пригрозила Україні через можливе закриття залізничного сполучення

Міністерство транспорту РФ розробило заходи у відповідь на можливе припинення Україною залізничного та автобусного сполучення із Росією.

Про це заявив очільник російського відомства Євген Дітріх, передають російські ЗМІ.

Читайте також: Чим Україні загрожує закриття залізничного сполучення з Росією

Мушу констатувати, що потік у цьому напрямку в нас падає останнім часом в силу певних причин, які я не назвав би природними. Проте список заходів, які на цей випадок могли бути прийняті, нами опрацьовано,

– сказав чиновник.

Російський міністр зауважив, що у першу чергу після введення таких заходів громадянам Росії і України буде неможливо користуватися послугами транспорту. На його думку, нічого крім незручностей і дискомфорту для людей це не принесе.

"У разі якщо такі рішення будуть прийняті, ми знайдемо можливість ці заходи реалізувати. За складом заходів, думаю, що зараз передчасно обговорювати це питання", – наголосив Дітріх.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією.



А вже 7 серпня Володимир Омелян зазначив, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.