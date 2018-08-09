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Чим Україні загрожує закриття залізничного сполучення з Росією

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"Укрзалізниця" отримає збитки після закриття залізничного сполучення з РФ
"Укрзалізниця" отримає збитки після закриття залізничного сполучення з РФ / Фото з відкритих джерел

Закриття залізничного сполучення з Російською Федерацією, яке напередодні анонсував міністр інфраструктури України Володимир Омелян, принесе "Укрзалізниці" значні збитки.

Про це розповів екс-заступник міністра інфраструктури, радник "Укравтодору" Олександр Кава, передає "DW".

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За його словами, після закриття залізниці між Україною та РФ, вигоду отримає Білорусь.

Білоруська залізниця отримає додатковий пасажиропотік, активізуються нелегальні автобусні перевезення між Україною та Росією. Так само, як сталося з активізацією пасажироперевезень через аеропорт Мінська і збільшенням кількості рейсів Belavia,
– сказав Кава.

Колишній чиновник підкреслив, що українська влада ніяк не може заоронити нелегальні перевезення між країнами.

"Просто це переведе ринок з легального сегмента в нелегальний", – зауважив Кава.

Водночас як пише видання, у минулому році найприбутковішим для "Укрзалізниці" був саме російський напрямок, зокрема поїзд "Київ-Москва". Він приніс "Укрзалізниці" понад 154 мільйони гривень. Загалом, за підсумками 2017 року за направленням з України в Росію було перевезено 900 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією.

А вже 7 серпня Володимир Омелян зазаначив, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.

 

 

Теги: Гроші Новини України Новини політики Укрзалізниця залізниця Україна – Росія Новини Росії Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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