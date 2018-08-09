Чем Украине грозит закрытие железнодорожного сообщения с Россией

Закрытие железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, которое накануне анонсировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, принесет "Укрзализныце" значительные убытки.

Об этом рассказал экс-заместитель министра инфраструктуры, советник "Укравтодора" Александр Кава, передает "DW".

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По его словам, после закрытия железной дороги между Украиной и РФ, выгоду получит Беларусь.

Белорусская железная дорога получит дополнительный пассажиропоток, активизируются нелегальные автобусные перевозки между Украиной и Россией. Так же, как произошло с активизацией пассажироперевозок через аэропорт Минска и увеличением количества рейсов Belavia,

– сказал Кава.

Бывший чиновник подчеркнул, что украинская власть никак не может предотвратить нелегальные перевозки между странами.

"Просто это переведет рынок из легального сегмента в нелегальный", – отметил Кава.

В то время как пишет издание, в прошлом году самым прибыльным для "Укрзализныци" было именно российское направление, в частности поезд "Киев-Москва". Он принес "Укрзализныце" более 154 миллионов гривен. В целом, по итогам 2017 года по направлению из Украины в Россию было перевезено 900 тысяч пассажиров.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией.



А уже 7 августа Владимир Омелян отметил, что Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Всемирной торговой организацией.