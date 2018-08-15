Россия пригрозила Украине из-за возможного закрытия железнодорожного сообщения

Министерство транспорта РФ разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Об этом заявил глава российского ведомства Евгений Дитрих, передают российские СМИ.

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Должен констатировать, что поток в этом направлении у нас падает в последнее время в силу определенных причин, которые я не назвал бы естественными. Однако список мероприятий, которые на этот случай могли быть приняты, нами обработано,

– сказал чиновник.

Российский министр отметил, что в первую очередь после введения таких мер гражданам России и Украины будет невозможно пользоваться услугами транспорта. По его мнению, ничего кроме неудобств и дискомфорта для людей это не принесет.

"В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать. По составу мероприятий, думаю, что сейчас преждевременно обсуждать этот вопрос", – подчеркнул Дитрих.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

А уже 7 августа Владимир Омелян отметил, что Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией через обязательства перед Всемирной организацией торговли.