Почему Украина должна отменить железнодорожное сообщение с РФ: объяснения Омеляна

В условиях российско-украинской войны, которая продолжается на Донбассе, не может даже идти речь о каком-либо нормальном сотрудничестве с Россией-агрессором.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала".

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"Нравится это кому-то или не нравится, но действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Один из тех элементов, которые мы предлагаем правительству для утверждения, – отмена пассажирского железнодорожного сообщения. Я считаю, что таким путем мы обезопасим украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в РФ, от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов Российской Федерации. Мы видим, что эти случаи участились", – подчеркнул министр.

По его словам, российско-украинской дружбы нет и никогда не было, а "была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства".

И во-вторых, на самом деле, это ключевое: если мы воюем – нечего туда ездить,

– заявил Омелян.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.

16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.