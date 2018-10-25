Отмена поездов из Украины в Россию: появилась реакция "Укрзализныци"

Вопрос о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией вне компетенции "Укрзализныци". Однако, курсирование поездов в страну-агрессор является прибыльным, а после его закрытия компания потеряет часть доходов.

Об этом рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан в интервью "Экономической правде".

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Он отметил, что не знает на какой стадии сейчас находится процесс закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

"Укрзализныця" такие решения не принимает. Если соответствующие государственные органы примут решение прекратить сообщение, "Укрзализныця" его срочно выполнит", – заявил Красноштан.

В то же время, чиновник отметил, что для "Укрзализныци" это рентабельные перевозки.

Действительно, если мы потеряем это направление, мы потеряем определенную часть своего дохода от пассажирских перевозок. Но если будет решение, мы должны его выполнить,

– подытожил Красноштан.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить прямое автобусное сообщение с Россией.

16 августа Омелян анонсировал прекращение какого-либо сообщения с Россией.