Потягів до Москви не буде: Україна припинить залізничне сполучення з Росією

На п'ятому році війни у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. Очільник відомства Володимир Омелян підписав відповідний документ. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.

Коли саме припинять залізничне сполучення міністр не повідомив. Подробиці оголосять після того, як рішення ухвалить уряд.

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Пасажири потяга "Кишенів-Москва" поспішають зайняти свої місця. Напружена атмосфера відчувається ще на пероні. Люди роздратовані новиною про можливе припинення залізничного сполучення з Росією. Серед них і Тетяна, яка живе в Москві. Жінка вже бідкається чим добиратися в Україну наступного разу.

Ми приїжджаємо до батьків, а тепер не буде можливості приїхати прямими рейсами, доведеться їздити через Білорусь,

– зазначила пасажирка потягу "Кишенів-Москва" Тетяна.

У схожій ситуації багато українців. Перетинати кордон, кажуть, їх примушують родинні зв'язки. Між нашими країнами курсує 13 поїздів, 8 з них – "Укрзалізниці", решта – молдовські, російські, азербайджанські. На транзитний "Кишинів-Москва" зазвичай багато українських пасажирів.

Переполох зчинився через ініціативу профільного міністерства. Володимир Омелян підписав документ, що має обмежити залізничне сполучення з Росією. За його словами, це відповідь України на дії агресора, який перешкоджає судноплавству в Азовському і Чорному морях.

Щодо трагедії, що щось там скоротиться чи хтось зазнає збитків – це маніпуляція. Протягом останніх років пасажиропотік в бік РФ скоротився в рази. Якщо в 2014 році тільки залізничний транспорт перевіз більше 4-х мільйонів, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч. Якщо ви хочете працювати за кордоном, вам так комфортніше, то будь ласка – країни ЄС. Ви отримаєте більші гроші в комфортних умовах, в безпеці,

– наголосив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

У Центрі транспортних стратегій кажуть, що панікувати ще зарано, адже поки це лише пропозиції. Остаточне рішення – за урядом. Ініціативу профільного міністерства експерти сприймають скептично.

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Досі залізничне сполучення з Росією приносило Україні чималий прибуток. Лише за перше піворіччя цього року – понад 170 мільйонів гривень. У 2017 році найбільше "Укрзалізниця" заробила на потязі "Київ-Москва". Лише цей напрямок приніс 154 мільйони гривень. У профільному міністерстві запевняють: скоро Україна зароблятиме на внутрішніх перевезеннях. А потяги, які використовували на російському напрямку, спрямують на захід.

Якщо це рішення буде прийнято, то у випадку залізниці від цього виграють у першу чергу автобусні перевізники в прикордонних регіонах, а вони є напівтіньовими. Якщо буде прийнято рішення ще й про призупинення автобусних перевезень, ми матимемо "кримський варіант",

– повідомив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Коли саме припинять залізничне сполучення – невідомо. Поки що потяги курсують за звичним розкладом. Відомо тільки, що обмеження не стосуватимуться роботи транзитних та вантажних потягів. Вони працюватимуть у звичному режимі.