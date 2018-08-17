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"Нема чого туди їздити": деталі про припинення залізничного сполучення з Росією

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Володимир Омелян
Володимир Омелян / 24 Канал

Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що припинення залізничного сполучення з Росією жодних значних збитків для України не становитиме.

Про це урядовець заявив під час брифінгу у п’ятницю.

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Омелян вкотре зазначив, що наразі пропозиції з припинення залізничного сполучення з Росією є лише пропозиціями, але їх підтримують не лише у Мінінфраструктурі, але й багатьох інших органах центральної виконавчої влади.

Сподіваюсь, що після їх розгляду і затвердження на державному рівні ми зможемо про них голосно заявити і публічно пояснити всі наші дії,
– сказав Володимир Омелян.

Він запевнив, що в цій ситуації жодної "трагедії" немає.

"Щодо трагедії, що щось там скоротиться чи хтось зазнає збитків, то це маніпуляція. Впродовж останніх декількох років пасажиропотік в сторону РФ скоротився в рази. Якщо у 2013-му році тільки залізничний транспорт перевіз понад 4 мільйони, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч. Коли ми кажемо про те, що в нас там є певна кількість заробітчан – щодо цифри, яка називається у ЗМІ, теж є велике питання, наскільки вона є достовірною", – зауважив урядовець.

За його словами, в Україні достатньо робочих місць – щороку створюються тисячі нових.

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Якщо ви хочете працювати за кордоном, бо вам так комфортніше, будь ласка, їдьте в країни ЄС. Ви отримаєте більші гроші, в комфортних умовах, в безпеці з гарантіями на проживання і захищення своїх прав. Росія цих гарантій не дає: будь-який українець, який потрапляє на територію РФ під надуманими приводами може бути заарештований, затриманий і врешті-решт вбитий. Ми хочемо зупинити можливість навіть такої провокації,
– наголосив міністр.

Омелян запевнив, що потяги, які знімуть зі російських напрямків у депо не простоюватимуть.

"Окрім того, є суттєвий зріст попиту на внутрішні залізничні перевезення по Україні. Тобто всі ці поїзди, які зараз використовуються для сполучення з РФ, на нашу думку, можуть бути спокійно використані для внутрішніх переїздів українців: чи під час літнього періоду в напрямку курортів, ви в будь-яких інших напрямках, де вони є затребувані і немає такої кількості рухомого складу. Тому жодних збитків не буде взагалі – ці всі поїзди не будуть стояти у відстійниках, вони будуть працювати і приносити прибуток "Укрзалізниці", – сказав очільник Мініфраструктури.

На запитання із залу про терміни, коли це буде втілено, Омелян відповів, що поки не готовий цього коментувати.

Ми свої пропозиції підготували і скерували, зараз чекаємо на реакцію і будемо всіляко відстоювати, що в Росію їздити нічого.

Не відповів міністр також на запитання про долю автобусних перевезень в Росію: "Ви все дізнаєтесь після схвалення відповідних рішень".

 

 

Теги: Новини політики Володимир Омелян Новини України Україна – Росія Новини Росії залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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