"Нечего туда ездить": детали о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией никаких значительных убытков для Украины не принесет.

Об этом чиновник заявил во время брифинга в пятницу.

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Омелян в очередной раз отметил, что пока предложения по прекращению железнодорожного сообщения с Россией являются лишь предложениями, но их поддерживают не только Мининфраструктуры, но и многие другие органы центральной исполнительной власти.

Надеюсь, что после их рассмотрения и утверждения на государственном уровне мы сможем о них громко заявить и публично объяснить все наши действия,

– сказал Владимир Омелян.

Он заверил, что в этой ситуации никакой "трагедии" нет.

"Относительно трагедии, что там сократится что-то, кто-то понесет убытки, то это манипуляция. На протяжении последних нескольких лет пассажиропоток в сторону РФ сократился в разы. Если в 2013-м году только железнодорожный транспорт перевез более 4 миллиона, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч. Когда мы говорим о том, что у нас там есть определенное количество заробитчан – относительно цифры, которая называется в СМИ, тоже есть большой вопрос, насколько она является достоверной", – отметил чиновник.

По его словам, в Украине достаточно рабочих мест – ежегодно создаются тысячи новых.

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Если вы хотите работать за границей, потому что вам так комфортнее, то пожалуйста, езжайте в страны ЕС. Вы получите большие деньги, в комфортных условиях, в безопасности, с гарантиями на проживание и защиту своих прав. Россия этих гарантий не дает: любой украинец, который попадает на территорию РФ под надуманными предлогами может быть арестован, задержан и в конце концов убит. Мы хотим остановить возможность даже такой провокации,

– подчеркнул министр.

Омелян заверил, что поезда, которые снимут с российских направлений, в депо не будут простаивать.

"Кроме того, есть существенный рост спроса на внутренние железнодорожные перевозки по Украине. То есть все эти поезда, которые сейчас используются для сообщения с РФ, по нашему мнению, могут быть спокойно использованы для внутренних переездов украинцев: во время летнего периода в направлении курортов, в любых других направлениях, где они востребованы и нет такого количества подвижного состава. Поэтому никаких убытков не будет вообще – все эти поезда не будут стоять в отстойниках, они будут работать и приносить прибыль "Укрзализныце", – сказал глава Минифраструктуры.

На вопрос из зала о сроках, когда это будет воплощено, Омелян ответил, что пока не готов это комментировать.

Мы свои предложения подготовили и отправили, сейчас ждем реакцию и будем всячески отстаивать, что в Россию ездить ничего.

Не ответил министр и на вопрос о судьбе автобусных перевозок в Россию: "Вы все узнаете после одобрения соответствующих решений".