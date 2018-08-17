Омелян анонсував важливе нововведення для проїзду в маршрутках

З січня 2019 року в Україні перевізниккам буде заборонено перевозити пасажирів у маршрутках, які не обладнані ременями безпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

Читайте також: "Укрзалізниця" розділить потяги на класи

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури вже розробило відповідний проект.

За словами міністра, також буде заборонено перевезення понад 9 пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією.



16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією та запевнив, що це не становитиме жодних значних збитків для України.